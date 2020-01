Un peu plus d'appareils en 2020 après une sobre année 2019

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

Au niveau mondial, on devrait écouler cette année 0,9 pour cent d'appareils IT en plus, même si cela serait surtout à mettre au compte du smartphone qui, dans l'optique de la 5G, devrait faire progresser le marché.

.