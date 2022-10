Même si Facebook et Instagram sont depuis quelque temps déjà bloquées en Russie, WhatsApp continue d'y être largement accessible. Mais un politicien russe plaide à présent pour la bloquer aussi, surtout pour les pouvoirs publics.

Selon l'agence Reuters, Anton Gorelkin, chef adjoint du comité parlementaire russe pour la politique d'information, plaide pour que les organisations gouvernementales arrêtent d'utiliser WhatsApp et migrent idéalement vers un produit russe, même si ce dernier n'est pas encore prêt.

'Qu'il vienne de Russie ou de Dubaï, peu importe. L'important, c'est que le produit n'émane pas d'une entreprise qui participe à la guerre d'information contre notre pays et qui se trouve sur la liste des organisations terroristes et extrémistes', explique Gorelkin dans un communiqué publié sur Telegram.

Meta, la société-mère de Facebook, WhatsApp et Instagram, est depuis assez longtemps déjà dans la ligne de mire de la Russie. Elle y a été en mars jugée coupable d'activités extrémistes. Bien que la liste des scandales impliquant Meta soit interminable, pour la Russie, ce qui importe surtout dans la pratique, c'est qu'elle soit une entreprise américaine sur les plates-formes desquelles circulent de la propagande antirusse, ainsi que des faits réels et d'autres points de vue.

Assez étonnamment, WhatsApp est restée accessible pendant tout ce temps en Russie et est encore et toujours utilisée par des collaborateurs gouvernementaux. Reste à savoir si c'en sera effectivement bientôt fini ou non.

