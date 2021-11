L'un des premiers ordinateurs Apple à avoir été construit a été vendu aux enchères en Californie pour 400.000 dollars (345.100 euros). L'appareil toujours opérationnel est l'un des 200 ordinateurs Apple I fabriqués à la main par les fondateurs d'Apple, Steve Jobs et Steve Wozniak. En 1976, un tel appareil coûtait encore 666 dollars (574 euros).

L'ordinateur vendu aux enchères est connu sous l'appellation Chaffey College Apple I, parce que son propriétaire initial était un professeur du Chaffey College à Rancho Cucamonga en Californie. En fin de compte, il revendit son ordinateur en 1977 à un étudiant, ce qui lui permit d'acheter un Apple II. L'étudiant, dont le nom n'a pas été révélé par la maison de vente John Moran Auctioneers, avait conservé l'appareil jusqu'à présent. Le nom de l'acheteur n'a pas été dévoilé non plus.

Version rare

Ce qui rend le Chaffey College Apple I d'autant plus rare, c'est le fait qu'il a été en grande partie incorporé dans un boîtier réalisé en koa, une essence de bois spéciale originaire d'Hawaï. Seules six des machines Apple I originales ont été construites de la sorte. On estime par ailleurs à vingt le nombre d'Apple I qui fonctionnent encore. L'un d'eux avait même rapporté 905.000 dollars (780.650 euros) lors d'une vente aux enchères en 2014 à New York.

L'Apple I fut le premier produit Apple à avoir été vendu dans le commerce. Il était accompagné d'une garantie. 'Il fonctionnait à coup sûr', déclare Corey Cohen, un historien travaillant pour Apple, au Los Angeles Times. 'Avant lui, il y eut bien d'autres ordinateurs, mais sous la forme de kits qui ne semblaient - et de loin - pas toujours fonctionner.' Cohen qualifie par conséquent le Chaffey College Apple I 'de sorte de graal pour les collectionneurs d'ordinateurs vintage'.

