Le fournisseur VoIP belge 3StarsNet est racheté par le français Sewan. Ce dernier a aussitôt rebaptisé 3StarsNet en Sewan Belgique.

Avec plus de 350 millions de minutes d'appel par an, 3StarsNet est l'un des plus importants fournisseurs alternatifs de services téléphoniques pour les professionnels (Voix sur IP) en Belgique. En plus de VoIP, l'entreprise propose aussi des services tels 'PBX in the cloud' et l'hébergement de numéros. La connectivité par ondes radio et fibre optique est également possible par le biais de sa filiale Mac Telecom.

Grâce à ce rachat, la firme française Sewan devient à présent aussi active dans notre pays. Sewan a été fondée en 2007 et occupe aujourd'hui quelque 450 personnes. Elle enregistre 115 millions d'euros de chiffre d'affaires. En plus de la France, elle est présente également en Espagne et en Allemagne, des pays auxquels il convient désormais d'ajouter la Belgique. "L'expertise et l'expérience de notre équipe belge en combinaison avec les moyens supplémentaires et le modèle de distribution apportés par Sewan feront la différence sur notre marché", explique Julien Kutter, CEO de 3StarsNet, dans un communiqué de presse.

Sewan propose des services de communication - pour la plupart cruciaux pour les entreprises - basés sur le nuage et dispose, à l'entendre, de 750.000 utilisateurs finaux répartis parmi 55.000 entreprises différentes. Sewan travaille avec plus de 850 partenaires de distribution allant d'opérateurs et de fournisseurs internet jusqu'à des intégrateurs et des installateurs téléphoniques.