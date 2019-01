Un opérateur américain fait passer la 4G+ comme de la 5G

Les smartphones sur le réseau AT&T font depuis peu l'objet d'une mise à jour, qui remplace le logo 4G par 5G, plus spécifiquement 5GE ('Evolution'). Concrètement, les utilisateurs voient apparaître le logo '5GE' à l'écran, s'ils se trouvent sur un réseau LTE Advanced.

Cet ajustement n'est cependant guère plus qu'un arrangement cosmétique de marketing pour inciter les utilisateurs à penser qu'ils disposent déjà de la 5G. AT&T possède, à l'inverse de tout autre opérateur américain, un réseau 5G commercial actif. La véritable 5G nécessite cependant de nouvelles puces, un nouvel équipement d'émission et des smartphones capables de recevoir les signaux 5G (technologie mmWave). Pour cette technologie, AT&T utilisera à l'avenir l'appellation 5G+.

Sur ses sites web, AT&T fait mine de rien. Elle annonçait dans un récent communiqué de presse qu'il existe actuellement 17 appareils compatibles avec la 5G Evolution et qu'elle proposera la technologie cette année sur '400 marchés'. Cette technologie promet des vitesses de pointe de 400 Mbps, mais une vitesse moyenne réaliste de 40 Mbps.

Cela peut paraître impressionnant, mais cela correspond en fin de compte à la vitesse qui caractérise à présent LTE Advanced, la variante la plus récente et la plus rapide de la 4G, qui est déployée en Belgique depuis 2015 déjà.

Le changement de logo fait entre-temps l'objet de remarques ironiques dans les médias américains. Le concurrent T-Mobile y va lui aussi de sa petite plaisanterie. Sur Twitter, l'opérateur annonce en effet qu'il ignorait que cela pouvait être aussi simple, tout en ajoutant une vidéo, où l'on voit un sticker 5G être collé sur un téléphone.