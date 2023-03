Les adolescents qui voient circuler en ligne des photos de leur personne dénudée, ont désormais la possibilité de retirer ces images. Un programme nouvellement développé par le National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) permet en effet de supprimer ces photos de certains médias sociaux. L'outil, appelé Take It Down, a été partiellement financé par Meta Platforms, la société-mère de Facebook.

Tout un chacun peut proposer de manière anonyme via la plate-forme en ligne des images circulant sur le web. Les photos de mineurs d'âge sont ensuite progressivement supprimées. Take It Down crée une sorte d'empreinte numérique qui aboutit dans une base de données. Les géants technologiques qui ont adhéré au projet, promettent de faire en sorte que les photos concernées n'apparaissent plus en ligne.

Extrêmement traumatisant

Actuellement, il s'agit de Facebook et d'Instagram appartenant à Meta, et des plates-formes OnlyFans, Pornhub et Yubo qui se sont enregistrées auprès de Take It Down. Si une photo apparaît sur une autre plate-forme telle Twitter ou TikTok ou a été envoyée via WhatsApp par exemple, elle ne sera provisoirement pas supprimée. De même, si une photo est retouchée ou présente une taille différente, elle ne sera pas non plus identifiée par l'empreinte numérique correspondante.

'Si des photos explicites de vous circulent en ligne, cela peut s'avérer extrêmement traumatisant, surtout chez les jeunes', déclare Gavin Portnoy de NCMEC dans le cadre de la présentation du nouvel outil.

La vidéo ci-dessous donne davantage d'explications sur le fonctionnement de Take It Down.

