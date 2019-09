L'entreprise de Dries Buytaert a un nouvel actionnaire majoritaire. Il en résulte qu'elle jouit à présent d'une valeur marchande estimée à quasiment un milliard de dollars.

Vista Equity Partners possède désormais plus de la moitié d'Acquia, comme l'a annoncé son fondateur et CTO Dries Buytaert en personne. Grâce à cet investissement, l'entreprise entend pouvoir continuer de se développer, alors que des rachats représentent aussi une option.

Suite à cette arrivée, quelques investisseurs de la première heure s'en sont allés. Vista Equity Partners a ainsi racheté les actions de NorthBridge Venture Partners, Underscore et Sigma Prima Ventures notamment.

Buytaert reste à bord de l'entreprise. Il avait fondé Acquia en 2007, après avoir développé la plate-forme CMS open source Drupal des années avant. Son entreprise, dont le siège est établi à Boston, en est un prolongement commercial.

Buytaert ne révèle pas le montant exact de l'investissement. Mais selon des sources de l'agence Bloomberg, Acquia serait proche d'une valeur marchande d'un milliard de dollars grâce au nouvel arrivant.

Ces dernières années, les spéculations allaient régulièrement bon train à propos d'une entrée à la bourse d'Acquia. "Cela reste encore et toujours une formidable option pour Acquia, mais je suis content aussi si nous restons dans un proche avenir une entreprise privée indépendante", déclare le fondateur Dries Buytaert. Et d'insister sur le fait qu'Acquia continuera d'apporter sa pierre à la communauté open source, spécifiquement avec Drupal et avec la 'marketing automation platform' Mautic.