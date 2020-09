Le chercheur-doctorant Jonas Smits de la KU Leuven a remporté le prix James Dyson pour son 'Eye-Robot'. Grâce à ce dernier, une cécité inguérissable due à des problèmes de rétine pourrait être traitée à terme.

Les affections de la rétine constituent une cause importante de cécité. Actuellement, on estime à 244 millions le nombre de personnes qui souffrent d'un handicap visuel pour lequel il n'existe pas de guérison et qui se situe souvent au niveau de la rétine.

En raison du caractère vulnérable de la rétine, l'exécution d'une microchirurgie sur cette dernière s'avère particulièrement risquée. Les vibrations de la main du chirurgien et les mouvements oculaires involontaires limitent en effet la précision de n'importe quelle technique chirurgicale.

L'étudiant-doctorant Jonas Smits de la KU Leuven a par conséquent développé une technologie à assistance robotique qui permet pour la première fois d'effectuer de manière sécurisée des opérations à la rétine. Il vient du reste de recevoir pour son Eye-Robot le prix James Dyson, du nom de l'inventeur éponyme de l'aspirateur sans sac bien connu.

Le robot oculaire réduit les vibrations indésirables de la main en appliquant une contre-pression permettant de stabiliser la main du chirurgien durant son travail. L'appareil empêche aussi le roulement de l'oeil, ce qui permet des opérations plus précises.

