L'entreprise belge Corilus, qui édite des logiciels médicaux, passe entre les mains du fonds d'investissement Gilde Buy Out Partners.

Corilus est l'ex-division IT de Fagron, fournisseur aux pharmaciens. Le fonds d'investissement AAC Capital avait en mars 2015 déboursé 77 millions d'euros pour acquérir cette branche de logiciels. A présent, AAC Capital revend à son tour Corilus à Gilde Buy Out Partners, selon les deux entreprises ce lundi.

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été révélés. Corilus, dont le siège est situé à Gand, occupe plus de 400 personnes.

