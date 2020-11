L'IT Service Management Forum (itSMF) a nommé Eddy Peters du fournisseur de services IT CTG au poste de président de sa division belge. A partir de 2021, il succèdera à Bart Van Brabant, l'ex-CIO de Coreso.

L'itSMF est une plate-forme mondiale, où des experts en gestion de services, des fournisseurs de services, des clients et des vendeurs s'échangent des expériences et des idées. Eddy Peters devient le cinquième président de l'histoire d'itSMF Belgique.

Améliorer les relations

Durant son mandat de trois ans, Peters aidera les informaticiens à apprendre mutuellement comment transformer au mieux les entreprises en fournisseur de services numériques. En outre et par le biais d'événements en ligne, il mettra l'accent sur une meilleure interaction entre les informaticiens et les autres départements au sein des entreprises.

'Les informaticiens se distinguent sur le plan de la technologie. Mais ils ne parviennent pas toujours aussi bien à expliquer à leurs collègues du métier quels sont les résultats et l'impact de la technologie. Via l'itSMF, j'entends au cours des trois prochaines années aider à améliorer ces relations', déclare Peters, lui-même consultant itSMF chez le fournisseur de services CTG

A propos d'itSMF L'Information Technology Service Management Forum a été fondée en 1991 en Angleterre. itSMF Belgique existe pour sa part depuis 2001. Au niveau mondial, l'organisation compte plus de 6.000 entreprises connectées dans plus de 58 pays. Les plus de 40.000 membres sont actifs tant au sein de grandes multinationales que chez des petites entreprises du secteur privé, mais aussi dans le secteur public et non marchand. En Belgique, l'itSMF possède plus de 120 membres payants.

