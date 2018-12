Vereecke siège depuis quelques années déjà au sein du conseil d'administration de BeCommerce. Il est notamment le cofondateur de Night of the Proms. Il créa aussi Tele Ticket Service en 1988 et est depuis 1997 managing partner du Sportpaleis d'Anvers.

Il succèdera donc à partir de janvier 2019 à Patricia Ceysens, qui présidait depuis 2012 le conseil d'administration.