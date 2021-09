Après 25 ans, Véronique Dugardyn fait un pas de côté dans l'entreprise. La fonction de CEO est reprise par son fils.

Dubardyn occupait depuis 25 ans déjà le poste de CEO du groupe de services Make it fly, fondé en 1996 sous le nom Duo. Son fils, Mathieu Cardinael, reprend désormais le flambeau. Il assumera désormais la direction de l'entreprise avec le CFO, Laurent Cardinael. Mathieu Cardinael travaille depuis 2007 dans l'entreprise.

Make it fly se compose désormais de quatre agences numériques, à savoir Duo, Nascom, Corecrew et Mediasoft. En marge de la nomination de son nouveau CEO, le groupe annonce un apport de fonds de Green Park Investment Partners. Ces capitaux frais devraient soutenir la poursuite de l'expansion de l'entreprise.

