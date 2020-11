Auriez-vous besoin d'une meilleure webcam pour toutes ces réunions Zoom et Teams? Pour les propriétaires de certains appareils photo Nikon, il existe désormais une solution gratuite. Le fabricant japonais vient en effet de sortir un logiciel qui convertit un appareil photo classique en une webcam.

Le logiciel en question s'appelle Webcam Utility et est disponible gratuitement pour les PC Windows 10 et les ordinateurs Mac (à partir de macOS 10.13). Il y a six mois, Nikon avait déjà lancé une version bêta de l'outil compatible avec pas mal de caméras systèmes et d'appareils SLR numériques du fabricant (cf. l'encadré ci-dessous).

Micro extérieur

Une fois le logiciel installé, il suffit de raccorder l'appareil photo à l'ordinateur au moyen d'un câble USB. Webcam Utility collabore non seulement avec Zoom et Microsoft Teams, mais aussi avec Google Meet, Facebook Messenger et Skype. La résolution des images est de 1.024 x 768 pixels maximum, quel que soit l'appareil photo utilisé.

Un inconvénient tout de même: durant les communications vidéo, il n'est pas possible d'utiliser le micro de la caméra. Il convient dans ce cas de faire appel au micro de l'ordinateur ou à un modèle extérieur.

Appareils photo compatibles Webcam Utility collabore avec les appareils Nikon suivants: Z7II, Z7, Z6II, Z6, Z5, Z50, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 et D3500. Les futures caméras systèmes et appareils SLR numériques de Nikon seront également supportés par le logiciel.

