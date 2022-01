Les organisations réseautiques Startups.be et Scale-ups.eu ont une nouvelle directrice. Leen Anthuenis y succède en effet à Charlotte Gréant.

Startups.be/Scale-Ups.eu est connue comme étant l'organisation réseautique qui tente entre autres d'associer de nouvelles petites entreprises innovantes à de plus grandes firmes existantes en quête de bonnes solutions. Elle est à l'initiative des événements The Big Squeeze et The Big Score par exemple. L'organisation était dirigée par Charlotte Gréant ces dernières années.

Gréant rejoint elle-même une start-up, l'entreprise de leasing LIZY. Chez Startups.be, sa fonction est reprise par Leen Anthuenis depuis la semaine dernière déjà. Dans son nouveau rôle, Anthuenis sera responsable des opérations au quotidien au sein de l'organisation réseautique, ainsi que de la poursuite du développement de partenariats. Anthuenis a débuté sa carrière comme consultante RH. Ces six dernières années, elle dirigea HRmagazine et FDmagazine.

