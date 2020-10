Sage a pris congé d'Alex Dossche, managing director de la division Belux. Il est remplacé par Guillaume Hoffmann.

Dossche a travaillé plus de huit ans chez Sage et en était le managing director depuis 2016. En octobre, il a quitté l'entreprise, en quête d'un nouveau défi à relever.

Sage, spécialisée en logiciels comptables, ERP et autres logiciels professionnels, a fait savoir à Data News que Dossche était remplacé depuis le début de ce mois par Guillaume Hoffmann, actif depuis seize ans dans l'entreprise.

'Après le passage à un modèle d'abonnement avec l'ensemble du réseau Sage Belux, il est important à présent de renforcer notre stratégie orientée SaaS', déclare Brieuc Courcoux, vice-président du département PME pour l'Europe du sud chez Sage. 'Voilà pourquoi j'ai confié à Guillaume la direction de Sage Belux, afin de répondre aux particularités d'une région qu'il connaît bien tant au niveau des partenaires qu'à celui des clients.'

Ces dernières années, Hoffmann fut notamment responsable de la stratégie commerciale du réseau des partenaires. Avant cela, il fut entre autres responsable commercial de la région nord et directeur des ventes. Il a 46 ans et possède un master en commerce et marketing décroché à l'EDHEC Business School, ainsi qu'un executive MBA en gestion d'entreprise obtenu à la Montpellier Business School.

Dossche a travaillé plus de huit ans chez Sage et en était le managing director depuis 2016. En octobre, il a quitté l'entreprise, en quête d'un nouveau défi à relever.Sage, spécialisée en logiciels comptables, ERP et autres logiciels professionnels, a fait savoir à Data News que Dossche était remplacé depuis le début de ce mois par Guillaume Hoffmann, actif depuis seize ans dans l'entreprise.'Après le passage à un modèle d'abonnement avec l'ensemble du réseau Sage Belux, il est important à présent de renforcer notre stratégie orientée SaaS', déclare Brieuc Courcoux, vice-président du département PME pour l'Europe du sud chez Sage. 'Voilà pourquoi j'ai confié à Guillaume la direction de Sage Belux, afin de répondre aux particularités d'une région qu'il connaît bien tant au niveau des partenaires qu'à celui des clients.'Ces dernières années, Hoffmann fut notamment responsable de la stratégie commerciale du réseau des partenaires. Avant cela, il fut entre autres responsable commercial de la région nord et directeur des ventes. Il a 46 ans et possède un master en commerce et marketing décroché à l'EDHEC Business School, ainsi qu'un executive MBA en gestion d'entreprise obtenu à la Montpellier Business School.