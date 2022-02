Fabrice Sancho sera bientôt le nouveau directeur d'Ericsson Belgique et Luxembourg. Il succèdera à Rémi de Montgolfier.

Sancho est âgé de 48 ans et travaille depuis 2006 déjà chez Ericsson. Actuellement, il occupe le poste d'Head of Networks and Managed Services Delivery pour Ericsson Belux. A partir du 1er mars, il dirigera l'ensemble de l'organisation dans notre zone. Ce Français est ingénieur de formation et fut précédemment actif chez Nortel et Sagem.

Dans sa nouvelle fonction, Sancho remplacera Rémi de Montgolfier. Ce dernier avait lui-même succédé en 2019 à Saskia Van Uffelen. Il se voit proposer au bout de trois ans un nouveau poste au sein d'Ericsson Belux.

