Punit Seghal va désormais diriger Atos Belgique et Luxembourg. Il succède à Antoine Kerrinckx à ce poste.

Seghal travaillait depuis 2003 pour Siemens IT Solutions. Lorsque cette entreprise fut rachetée en 2011 par Atos, il rejoignit la nouvelle société-mère. Dans les deux entreprises, il assuma différentes fonctions. Depuis 2020, il est Head of International Organisations chez Atos. Il combinera ce poste avec sa nouvelle fonction.

Seghal succède donc à Antoine Kerrinckx, qui dirigea depuis 2015 la division belgo-luxembourgeoise d'Atos, mais qui a été nommé Head of Manufacturing South Europe, il y a quelques mois.

Dans notre pays et au Luxembourg, Atos occupe plus de sept cents personnes. Au niveau mondial, l'entreprise possède 105.000 collaborateurs.

Seghal travaillait depuis 2003 pour Siemens IT Solutions. Lorsque cette entreprise fut rachetée en 2011 par Atos, il rejoignit la nouvelle société-mère. Dans les deux entreprises, il assuma différentes fonctions. Depuis 2020, il est Head of International Organisations chez Atos. Il combinera ce poste avec sa nouvelle fonction.Seghal succède donc à Antoine Kerrinckx, qui dirigea depuis 2015 la division belgo-luxembourgeoise d'Atos, mais qui a été nommé Head of Manufacturing South Europe, il y a quelques mois.Dans notre pays et au Luxembourg, Atos occupe plus de sept cents personnes. Au niveau mondial, l'entreprise possède 105.000 collaborateurs.