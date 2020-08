Google Maps va faire l'objet d'un nouveau design. La nouvelle version devrait être plus détaillée et faciliter l'identification sur les cartes d'éléments naturels comme des montagnes, forêts et déserts.

Google annonce qu'elle s'est basée sur les images de satellites et qu'elle utilise un nouvel algorithme pour les interpréter. Avec les cartes plus détaillées, on devrait pouvoir conclure plus rapidement, si une région est montagneuse par exemple, avec de la neige sur les plus hauts sommets, ou si une autre offre des plages, etc.

La mise à jour de Google Maps sera déployée à partir de cette semaine dans l'ensemble des 220 pays, où l'appli est à présent déjà supportée. De plus, les cartes des rues dans certaines villes seront elles aussi actualisées au cours des prochains mois. A New York, San Francisco et Londres, on découvrira par exemple des détails sur les trottoirs et les passages pour piétons, alors que les cartes actuelles ne montrent que les rues.

