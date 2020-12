L'entreprise de cyber-sécurité Check Point Software Technologies dispose avec Tom Sluys d'un nouveau country manager BeLux.

Tom Sluys dirigera la firme de cyber-sécurité en Belgique et au Luxembourg. Il était actif dans la vente et le management et a assumé des fonctions notamment chez IBM et Lenovo.

Chez Check Point, il aura entre autres pour tâche de préparer des solutions pour l'internet des choses et pour la technologie Edge. Il débarque dans l'entreprise à un moment où une forte demande du télétravail rend le problème de la sécurité non seulement plus complexe, mais aussi plus urgent. Ces six derniers mois, les organisations en Belgique et au Luxembourg ont été en moyenne attaquées 265 fois par semaine, selon Check Point, dont 95 pour cent par e-mail.

Tom Sluys dirigera la firme de cyber-sécurité en Belgique et au Luxembourg. Il était actif dans la vente et le management et a assumé des fonctions notamment chez IBM et Lenovo.Chez Check Point, il aura entre autres pour tâche de préparer des solutions pour l'internet des choses et pour la technologie Edge. Il débarque dans l'entreprise à un moment où une forte demande du télétravail rend le problème de la sécurité non seulement plus complexe, mais aussi plus urgent. Ces six derniers mois, les organisations en Belgique et au Luxembourg ont été en moyenne attaquées 265 fois par semaine, selon Check Point, dont 95 pour cent par e-mail.