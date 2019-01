Un nouveau CIO chez Eurofiber

Klockaerts a cinquante ans et fut ces deux dernières années CIO de Telfort Zakelijk, la division professionnelle de l'entreprise télécom néerlandaise. Avant cela, il travailla entre autres comme manager network operations chez T-Mobile et comme director global development center chez Philips.

Eurofiber a choisi Klockaerts notamment, parce qu'il dispose d'une expérience tant en Belgique qu'aux Pays-Bas et qu'il a travaillé tant dans de grandes entreprises que dans des PME. Il débutera dans sa nouvelle fonction le 1er février chez Eurofiber qui caresse l'ambition d'étendre ses activités dans les deux pays.

Eurofiber possède en tout quelque 31.000 kilomètres de fibre optique et dispose de quatre centres de données aux Pays-Bas, et bientôt d'un cinquième. De plus, elle se charge également de la connectivité entre les centres de données en Belgique et aux Pays-Bas.