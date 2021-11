William Cho, l'actuel Chief Strategy Officer de LG Electronics, deviendra CEO de l'entreprise au 1er décembre.

Cho gère depuis 2019 la stratégie de la firme électronique et, en tant que responsable de LG Amérique du Nord, il a mis en oeuvre notamment les Business Incubation Centers de LG en vue d'attirer des jeunes entreprises, mais aussi des partenaires professionnels. L'homme travaille depuis 1987 déjà chez LG (à l'époque encore Goldstar) et a été actif dans les bureaux de LG établis en Allemagne, au Canada, en Australie et aux Etats-Unis. Le voici à présent promu au poste de CEO de toute l'entreprise. Outre William Cho, Kim Byoung-hoon grimpe aussi dans la hiérarchie pour devenir Chief Technology Officer.

Cho & co espèrent à l'avenir pouvoir agir plus rapidement et engranger de la croissance en accordant une plus grande responsabilité à leurs business units. Il y aura aussi un Customer Value Innovation Office, qui sera chargé d'examiner le feedback et les critiques des clients et d'en tenir compte dans le planning des produits, leur développement et leur vente.

