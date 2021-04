Alex Driesen prend la direction de Toreon. Ces trois dernières années, il siégea comme administrateur indépendant de la firme de cyber-sécurité belge.

Alex Driesen succède à l'actuel CEO, Sebastien Deleersnyder. Ce dernier se concentrera désormais sur son rôle de CTO. Précédemment, Driesen a travaillé chez Zetes et Nallian. Ces dernières années, il suivait l'entreprise en tant qu'administrateur indépendant. Dans sa nouvelle fonction, il sera chargé de co-développer des solutions de sécurité et de professionnaliser les services de Toreon.

Toreon est l'une des rares firmes de cyber-sécurité belges. Elle fournit notamment des solutions au gouvernement fédéral et au secteur de l'énergie. Elle a été fondée il y a sept ans et occupe aujourd'hui une cinquantaine de personnes. Précédemment, l'entreprise avait été nominée aux Data News Awards et aux Trends Gazelles.

Alex Driesen succède à l'actuel CEO, Sebastien Deleersnyder. Ce dernier se concentrera désormais sur son rôle de CTO. Précédemment, Driesen a travaillé chez Zetes et Nallian. Ces dernières années, il suivait l'entreprise en tant qu'administrateur indépendant. Dans sa nouvelle fonction, il sera chargé de co-développer des solutions de sécurité et de professionnaliser les services de Toreon.Toreon est l'une des rares firmes de cyber-sécurité belges. Elle fournit notamment des solutions au gouvernement fédéral et au secteur de l'énergie. Elle a été fondée il y a sept ans et occupe aujourd'hui une cinquantaine de personnes. Précédemment, l'entreprise avait été nominée aux Data News Awards et aux Trends Gazelles.