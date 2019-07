La société belge Iris, filiale de Canon depuis 2012, a désormais un nouveau CEO. Hubert Bro sera remplacé par Marc Bory.

Ce dernier travaille chez Canon depuis 2006, entre autres dans les services Output Management et Information Management. Auparavant, il avait été directeur commercial chez Completel, directeur général chez IP-Bus et gestionnaire de compte chez 3Com.

Marc Bory succède à Hubert Bro qui, après avoir passé quatre ans à la tête d'Iris, retourne en France pour endosser une nouvelle fonction chez Canon. Il avait à l'époquepris le relais du fondateur et CEO Pierre De Muelenaere.

Spécialisée dans la gestion électronique de documents et la reconnaissance de caractères, la société de Louvain-la-Neuve a été reprise en 2012 par Canon, qui avait déjà acquis une participation minoritaire en 2009.

Marc Bory conjuguera son poste de CEO avec sa fonction actuelle de directeur principal DS Solutions pour l'Europe chez Canon. Cette double casquette doit contribuer à une plus grande synergie entre les deux organisations.

"En conservant sa position européenne, Marc pourra renforcer la synergie entre nos solutions Canon et services cloud, d'une part, et Iris, d'autre part, et développer davantage les activités de gestion des informations", confirme Taz Nakamasu, vice-président exécutif Document Solutions chez Canon EMEA.