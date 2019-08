A partir du mois de novembre, HP Inc. aura un nouveau CEO. L'entreprise annonce en effet que l'actuel CEO Dion Weisler s'en va.

Weisler quitte l'entreprise pour des "raisons de santé au sein de sa famille". Il sera remplacé par Enrique Lores, l'actuel directeur du département des imprimantes. Lores deviendra officiellement le nouveau CEO de HP Inc. le 1er novembre. Weisler siègera encore au sein du conseil d'administration et ce, jusqu'à et y compris la prochaine réunion des actionnaires qui se tiendra en avril de l'année prochaine.

Dion Weisler était CEO de HP Inc. depuis 2015, date à laquelle l'entreprise se scinda en une firme de consultance, HPE, et en la division imprimantes, PC et autre hardware, HP Inc.

Son successeur, Enrique Lores, travaille depuis trente ans déjà chez HP. L'Espagnol dirige actuellement le département Printing.