Wim De Ridder devient le nouveau CEO de la plate-forme de facturation Edebex. Il succède à Xavier Corman.

Il y a quatre ans, De Ridder délaissait Petercam, où il était COO, pour assumer la même fonction chez Edebex. Et désormais, il y occupera le rôle de CEO.

Dans son nouveau poste, De Ridder succède à Xavier Corman. Ce dernier est le cofondateur de l'entreprise et la dirigeait depuis six ans. Il y restera actif en tant qu'actionnaire et membre du conseil d'administration.

Edebex existe depuis 2013 et est aujourd'hui active en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Portugal. L'entreprise se positionne comme un marché en ligne, où les PME peuvent vendre à des investisseurs des créances commerciales en moins de 72 heures.