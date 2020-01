La firme de sécurité belge TrustBuilder a un nouveau CEO en la personne de Frank Hamerlinck, qui succède à Marc Vanmaele.

Frank Hamerlinck va diriger l'entreprise de sécurité belge TrustBuilder. Précédemment, Hamerlinck avait aidé à créer le consultant data NGdata, ainsi que l'entreprise de services IT Porthus (aujourd'hui la propriété de la canadienne Descartes). Chez TrustBuilder, Hamerlinck aura comme mission de poursuivre la croissance de l'entreprise.

TrustBuilder est une scale-up belge, créée au départ de SecurIT et disposant aujourd'hui de bureaux à Gand et à New York. L'entreprise est spécialisée en gestion d'accès et possède notamment son propre moteur d'autorisations. Elle sécurise des clients dans divers secteurs, dont des noms connus tels ARgenta, KBC, FedNot et SD Worx. L'entreprise a été fondée par Marc Vanmaele, qui la dirigea jusqu'à présent en tant que CEO. Vanmaele se focalisera désormais sur son rôle de président du conseil d'administration. En cette qualité, il gérera notamment une nouvelle phase de financement externe.

Frank Hamerlinck va diriger l'entreprise de sécurité belge TrustBuilder. Précédemment, Hamerlinck avait aidé à créer le consultant data NGdata, ainsi que l'entreprise de services IT Porthus (aujourd'hui la propriété de la canadienne Descartes). Chez TrustBuilder, Hamerlinck aura comme mission de poursuivre la croissance de l'entreprise. TrustBuilder est une scale-up belge, créée au départ de SecurIT et disposant aujourd'hui de bureaux à Gand et à New York. L'entreprise est spécialisée en gestion d'accès et possède notamment son propre moteur d'autorisations. Elle sécurise des clients dans divers secteurs, dont des noms connus tels ARgenta, KBC, FedNot et SD Worx. L'entreprise a été fondée par Marc Vanmaele, qui la dirigea jusqu'à présent en tant que CEO. Vanmaele se focalisera désormais sur son rôle de président du conseil d'administration. En cette qualité, il gérera notamment une nouvelle phase de financement externe.