Mike Noonen dirigera désormais l'entreprise belge Swave Photonics. L'Américain y succède à Théodore Marescaux, qui assumera dorénavant le poste de Chief Product Officer.

Swave Photonics est une spin-off (émanation) de l'imec, spécialisée en expériences holographiques. Elle entend les utiliser sur des plates-formes métavers, des murs holographiques, des jeux 3D et des lunettes AR, VR ou XR. L'été dernier, l'entreprise leva encore sept millions d'euros d'investissement (chez imex.xpand, Flanders Future Techfund et QBIC notamment).

Il est à présent temps de tirer parti de l'argent investi et de commercialiser des applications en matière d'AR, VR et métavers. Voilà pourquoi Noonen a été engagé, afin d'accomplir le prochain pas.

Noonen était récemment encore CEO de MixComm. Il siège aussi au sein du conseil d'administration de SES.ai et de SK Growth Opportunities. Précédemment, il fut actif entre autres chez GlobalFoundries, NXP Semiconductors et Cisco.

