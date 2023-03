Le fondateur Jamie Siminoff démissionne de sa fonction de directeur de l'entreprise connue surtout pour ses sonnettes de porte intelligentes. Il sera remplacé par l'ex-COO du service de clavardage Discord, Elizabeth Hamren.

Siminoff fonda Ring en 2012. L'entreprise fut rachetée en 2018 par Amazon. Elle fabrique notamment des sonnettes de porte intelligentes, des alarmes et des drones de sécurité. Elle a déjà fait l'objet de critiques, parce qu'elle partage assez facilement les images vidéo de ses sonnettes avec la police, souvent en dehors des conditions légales de confidentialité pour ce type de contenu.

Siminoff renonce à présent à sa fonction de CEO. Dans un communiqué posté sur son blog, il indique qu'il préfère redevenir simplement un inventeur et qu'il assumera dès lors le rôle de 'Chief Inventor' chez Amazon. Chez Ring, c'est Elizabeth Hamren qui va le remplacer. Au sein d'Amazon, l'ex-COO du service de clavardage (chat) Discord, dirigera Ring, mais aussi les divisions développant Blink, Amazon Key et Amazon Sidewalk.

