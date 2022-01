La firme de cyber-sécurité Palo Alto Networks a engagé Helmut Reisinger pour occuper le poste de CEO pour l'EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et l'Amérique latine.

Reisinger était précédemment CEO d'Orange Business Services et travailla entre autres aussi pour Avaya et Alcatel. Dans sa nouvelle entreprise, il sera appelé à collaborer à la stratégie de croissance à l'échelle mondiale, selon Nikesh Arora, PDG de Palo Alto Networks, dans un communiqué de presse: 'Vu la croissance rapide récente du marché mondial de la cyber-sécurité, nous envisageons de sérieuses opportunités d'accélérer nos activités internationales. En collaborant avec BJ (Jenkins, président de l'entreprise, ndlr.), le focus incessant d'Helmut sur la clientèle et sa compréhension de l'écosystème professionnel international vont nous aider à faire progresser nos solides activités EMEA à l'avenir, tout en développant notre présence croissante en Amérique latine.'

