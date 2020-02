Ryan Roslansky deviendra ultérieurement cette année le nouveau directeur de LinkedIn. L'actuel CEO sera pour sa part nommé président du réseau social professionnel.

L'actuel CEO, Jeff Weiner, transmettra le 1er juin de cette année le flambeau à Roslansky pour devenir ensuite l'executive chairman de l'entreprise. Quant à Roslansky, il est pour l'instant encore head of product au sein de LinkedIn.

Weiner est CEO de LinkedIn depuis fin 2008. Avant cela, il travailla chez Yahoo, où il fut executive vicepresident de la division des réseaux. Roslansky a lui aussi été actif chez Yahoo durant une partie de sa carrière.

Une fois promu, Roslansky fera directement rapport à Satya Nadella, CEO de Microsoft. Le géant du software a en effet racheté l'entreprise en 2016 pour 26,2 milliards de dollars. LinkedIn enregistrait à l'époque 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et possédait 433 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, la firme en est à 7,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, à 675 millions de membres et à 16.000 employés.

