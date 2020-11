Paul Ramakers est le nouveau CEO d'Exact. Il succède à Phill Robinson, qui a dû renoncer à sa fonction pour des raisons de santé.

Ramakers travaille depuis 25 ans déjà pour l'éditeur de logiciels néerlandais et était jusqu'il y a peu, en sa qualité de COO, responsable des ventes, du support et des lignes de produits de l'entreprise.

Il remplace donc Phil Robinson, qui dirigeait l'entreprise depuis 2017. Il y a un an, Robinson avait annoncé qu'il souffrait de la maladie de Parkinson. Initialement, il resta en place, mais aujourd'hui, il estime que le temps est venu de céder sa fonction à quelqu'un d'autre. Rien ne changera au niveau de la stratégie de l'entreprise. Robinson continuera de siéger au sein du conseil d'administration en tant que directeur non-exécutif.

Sous la direction de Robinson, Exact fut revendue en 2019 à KKR et racheta notamment Unit 4 Bedrijfssoftware, aussi active en Belgique, ainsi que la belge WinBooks.

