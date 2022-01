Rodolphe Belmer est depuis le début de cette année à la tête du fournisseur de services français Atos Groep.

C'est en octobre 2021 que Belmer a été nommé au poste de directeur d'Atos et c'est depuis le 1er janvier 2022 qu'il assume sa fonction de CEO. Avant d'arriver chez Atos, Rodolphe Belmer fut actif en tant que CEO chez Eutelsat Communications, une firme française de communications par satellites. Précédemment encore, il travailla entre autres chez Canal Plus.

A la tête d'Atos, il succède à Elie Girard. L'ex-CEO fut contraint de démissionner en octobre dernier suite à une série de problèmes qui firent s'effondrer le cours des actions du groupe. Outre les attentes en recul classiques dues à la pandémie, des erreurs de calcul furent par exemple découvertes dans la comptabilité d'Atos en Amérique du Nord. Ces erreurs furent finalement éclaircies, mais il n'en resta pas moins une perte de confiance. Sous la direction de Girard, Atos voulut également racheter DXC Technology, un accord qui échoua en fin de compte.

Au niveau mondial, Atos occupe 105.000 personnes, dont plus de sept cents dans notre pays et au Luxembourg.

C'est en octobre 2021 que Belmer a été nommé au poste de directeur d'Atos et c'est depuis le 1er janvier 2022 qu'il assume sa fonction de CEO. Avant d'arriver chez Atos, Rodolphe Belmer fut actif en tant que CEO chez Eutelsat Communications, une firme française de communications par satellites. Précédemment encore, il travailla entre autres chez Canal Plus.A la tête d'Atos, il succède à Elie Girard. L'ex-CEO fut contraint de démissionner en octobre dernier suite à une série de problèmes qui firent s'effondrer le cours des actions du groupe. Outre les attentes en recul classiques dues à la pandémie, des erreurs de calcul furent par exemple découvertes dans la comptabilité d'Atos en Amérique du Nord. Ces erreurs furent finalement éclaircies, mais il n'en resta pas moins une perte de confiance. Sous la direction de Girard, Atos voulut également racheter DXC Technology, un accord qui échoua en fin de compte.Au niveau mondial, Atos occupe 105.000 personnes, dont plus de sept cents dans notre pays et au Luxembourg.