Pascal Juery sera le nouveau CEO d'Agfa-Gevaert. Il succèdera le 1er février prochain à Christian Reinaudo, a annoncé mercredi le groupe d'imagerie. Pascal Juery, 54 ans, est d'origine française et provient de Solvay.

Christian Reinaudo, également Français, est CEO d'Agfa depuis 2010. Il a réussi à stabiliser Agfa et à rétablir sa rentabilité après la crise économique mondiale de 2008-2009, a souligné Klaus Röhrig, président du conseil d'administration. Christian Reinaudo restera membre du conseil d'administration. Son successeur, Pascal Juery, dispose d'une expérience de plus de 30 ans dans l'industrie chimique et l'industrie des matériaux avancés. Avant Solvay, il avait travaillé chez Rhodia.

