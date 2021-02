Google Cloud a engagé Joris Schoonis au poste de Benelux Country Manager. Il assumera la responsabilité de la poursuite du développement des fonctions 'go-to-market' de Google Cloud au Benelux.

Schoonis appliquera bientôt la stratégie de vente de Google Cloud au Benelux, là où plusieurs accords importants ont été récemment signés avec des clients et partenaires tels ASML, Randstad et Unilever. Il se focalisera sur l'extension de l'écosystème local des partenaires et sur le support des clients tout au long de leur transformation numérique.

Vaste expérience

Schoonis a accumulé plus de vingt ans d'expérience dans la mise en oeuvre d'équipes de vente dans le secteur technologique. Avant d'aboutir chez Google Cloud, il fut Vice President EMEA chez MessageBird. Il assuma également diverses fonctions de direction chez Oracle et Salesforce. Son expérience couvre plusieurs segments du marché, dont les grandes organisations et les marchés émergents.

La nomination de Schoonis succède à une série d'autres et s'inscrit, selon Google Cloud, dans le projet de renforcer les équipes de vente EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et de cibler les clients sur d'importants marchés verticaux.

