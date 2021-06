Un étonnant bug pose problème au wifi de l'iPhone. Si ledit problème peut être facilement provoqué, il peut heureusement aussi être aisément solutionné.

Le bug se manifeste, lorsqu'un iPhone établit une connexion avec un réseau appelé '%p%s%s%s%s%n'. Lorsque tel est le cas, le wifi du smartphone se déconnecte automatiquement et reste inutilisable. Même après redémarrage ou appel du réseau wifi, le problème subsiste. La connexion à d'autres réseaux n'est alors plus possible non plus.

Le bug a été découvert par hasard par l'ingénieur Carl Shou. A Bleeping Computer, il explique comment il a décelé fortuitement le problème avec son iPhone XS tournant sur iOS 14.4.2. Bleeping Computer a pu reproduire le bug avec un iPhone sur iOS 14.4.6. Sur Android, le problème ne se poserait pas.

Le site suppose que le bug est dû aux signes %. Le signe pour cent peut en effet être considéré dans C et dans les langages de programmation dérivés comme un nom ou une commande variable. Il en résulte qu'il est possible que le nom du réseau ne soit pas interprété comme une série de signes classique. On ignore si le bug fonctionne aussi avec d'autres noms de réseau incluant des signes pour cent.

Facile à résoudre

Dans un premier temps, le problème ne semble pas disparaître, lorsque le réseau wifi disparaît lui aussi. Il est pourtant relativement facile de restaurer le wifi sur l'iPhone sans pour autant devoir réinitialiser complètement l'appareil.

Il suffit de restaurer les paramètres de réseau du téléphone. Dans les paramètres, il convient d'aller dans 'Général' (General), puis de choisir 'Réinitialiser' (Reset) et ensuite 'Restaurer paramètres réseau' (Reset Network Settings).

Le réseau en reviendra alors aux paramètres d'origine. Vous devrez donc de nouveau vous connecter aux réseaux précédemment connus, mais vous éviterez ainsi que votre appareil ne fonctionne plus du tout sur wifi.

