A partir du 9 mai, le service vidéo Zoom imposera l'utilisation de mots de passe pour toutes les communications vidéo, en ce compris les réunions organisées par les utilisateurs disposant d'un compte Free Basic. En outre, l'entreprise offre désormais la possibilité de désactiver ce qu'on appelle les Personal Meeting ID. Ces mesures sont destinées à rejeter des réunions les personnes indésirables.

Zoom annonce ces mesures sur son blog. L'entreprise espère ainsi pouvoir mettre fin au soi-disant 'Zoom-bombing', par lequel des personnes non invitées imposent leur présence à des réunions vidéo dans le but de les perturber. Cette pratique a précédemment déjà incité des écoles américaines à renoncer à Zoom.

A partir du samedi 9 mai, Zoom permettra aussi aux utilisateurs de décider eux-mêmes de recourir ou non aux Personal Meeting ID. Ceux-ci sont conçus pour simplifier les réunions vidéo et y faire participer par exemple aussi des personnes extérieures. Lorsque la fonction sera désactivée, les PMID existants ne fonctionneront plus non plus, prévient Zoom.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

