Le navigateur Edge de Microsoft bénéficie d'un mode à résultats de recherche filtrés et de 'blocklists' (listes de blocage) choisies par les parents.

Ce qu'on appelle le 'kids-mode' est une nouvelle option dans Edge, qui est provisoirement encore testée dans sa version bêta. Elle ne nécessite pas de plug-ins (modules) supplémentaires. Le mode cible les enfants âgés entre 5 et 12 ans et offre surtout la possibilité de partager brièvement votre ordinateur portable ou votre tablette avec vos enfants, tout en étant sûr qu'ils resteront dans un environnement qui leur convient.

Une fois que le mode sera largement déployé, vous le retrouverez dans les paramètres sous votre profil. En mode enfant, le moteur de recherche Bing notamment sera converti en Safe Search, afin que les résultats soient filtrés.

'Blocklists'

De plus, le mode enfant fonctionnera par défaut avec des 'blocklists', dont certaines fournies par Microsoft seront capables de bloquer les sites web pornographiques par exemple. Les parents eux-mêmes pourront y ajouter des listes de sites, dont ils estiment qu'ils ne conviennent pas pour leurs enfants.

Lorsque vous activerez le mode enfant dans les paramètres, vous verrez apparaître un nouvel écran d'accueil, un nouvel arrière-plan et des liens vers quelques sites pour enfants.

Ce qu'on appelle le 'kids-mode' est une nouvelle option dans Edge, qui est provisoirement encore testée dans sa version bêta. Elle ne nécessite pas de plug-ins (modules) supplémentaires. Le mode cible les enfants âgés entre 5 et 12 ans et offre surtout la possibilité de partager brièvement votre ordinateur portable ou votre tablette avec vos enfants, tout en étant sûr qu'ils resteront dans un environnement qui leur convient.Une fois que le mode sera largement déployé, vous le retrouverez dans les paramètres sous votre profil. En mode enfant, le moteur de recherche Bing notamment sera converti en Safe Search, afin que les résultats soient filtrés.De plus, le mode enfant fonctionnera par défaut avec des 'blocklists', dont certaines fournies par Microsoft seront capables de bloquer les sites web pornographiques par exemple. Les parents eux-mêmes pourront y ajouter des listes de sites, dont ils estiment qu'ils ne conviennent pas pour leurs enfants.Lorsque vous activerez le mode enfant dans les paramètres, vous verrez apparaître un nouvel écran d'accueil, un nouvel arrière-plan et des liens vers quelques sites pour enfants.