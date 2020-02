Le fournisseur de services de paiement Worldline, connu pour ses terminaux de paiement et ses caisses internet, s'empare de son homologue Ingenico également d'origine française. Cet accord, qui se négociera partiellement en actions, revêt une valeur de 7,8 milliards d'euros.

A les entendre, Worldline et Ingenico constitueront conjointement le quatrième plus important acteur au monde en matière de service de paiement avec un chiffre d'affaires commun supérieur à 5 milliards d'euros et avec quelque 20.000 collaborateurs actifs dans cinquante pays.

"La combinaison de Worldline et d'Ingenico nous offre la possibilité unique de créer le champion européen incontesté dans le domaine des paiements", a affirmé le président d'Ingenico, Bernard Bourigeaud, dans un communiqué. "Cette transaction arrive au moment où la consolidation s'accélère dans le secteur."

L'offre de Worldline représente un surplus de 17 pour cent par rapport au cours de clôture d'Ingenico vendredi. Le cours de l'action d'InGenico a plus que doublé en valeur l'année dernière à la bourse de Paris, alors que celui de Worldline a progressé de 31 pour cent.

