Un magasin web se met à vendre des 'produits corona'

Un entrepreneur néerlandais a créé Keep Your Business Going, un 'one-stop-webshop' de produits destinés à contrer la propagation du coronavirus au sein des entreprises.

© Getty Images

Les produits de la boutique web sont censés offrir une sécurité supplémentaire pour les entreprises et leur personnel dans le cadre de la nouvelle distanciation sociale d'1,5 mètre, afin que tout un chacun puisse respecter plus facilement les mesures gouvernementales. 'Nous avons observé que beaucoup d'entreprises sur le marché B2B éprouvaient des difficultés à faire face à ces mesures', déclare Laurens Westerhuis, propriétaire de Keepyourbusinessgoing.com. 'Il n'y avait plus de plexiglas en stock chez certains magasins web, alors que le gel désinfectant manquait lui aussi. Avec notre 'one-stop-webshop', nous entendons faciliter la vie de l'entrepreneur. Des caméras de détection de la fièvre, en passant par les écrans anti-postillons, jusqu'aux distributeurs de produit désinfectant, tout est désormais disponible en un seul et même endroit.' En collaboration avec Dutch IT-channel.