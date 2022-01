Un jeune hacker allemand prétend pouvoir facilement pirater des Tesla

David Colombo, un Allemand de 19 ans qui se décrit comme un féru d'informatique, affirme être parvenu à pirater plus de 25 voitures Tesla dans 13 pays différents. Dans un tweet, le jeune homme dit avoir découvert une faille dans le logiciel de la voiture électrique haut de gamme, ce qui lui permettrait d'ouvrir portes et fenêtres à distance, mais aussi de faire démarrer à distance une Tesla sans clef et de débrancher le système de sécurité.

© Getty Images