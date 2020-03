SoftIron, spécialiste en applications pour centres de données de stockage, fait l'objet d'une injection de capital de 34 millions de dollars en financement par actions de série B de la part de ses investisseurs existants.

SoftIron utilisera ce montant pour étendre sa présence en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone APAC et pour atteindre une croissance planifiée des ventes, du marketing et du support de ses produits. De plus, le financement renforcera ses initiatives techniques en vue de développer sa gamme d'appareils pour centres de données sur base de solutions logicielles open source sophistiquées.

SoftIron conçoit des applications spécifiques pour des solutions 'scale-out' de centres de données, et fournissant les performances nécessaires dans le domaine des statistiques, dont la densité, l'efficience, la capacité, la vitesse et la puissance thermique. Le hardware est conçu, développé et assemblé en Californie et est spécialement fabriqué, afin d'optimaliser les performances des meilleurs logiciels open source dans leur catégorie pour les centres de données 'hyper-scale' et SMB actuels.

En collaboration avec Dutch IT-Channel

