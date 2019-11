Trustteam, un fournisseur de services IT pour PME, rachète l'entreprise Dsoft établie dans le nord de la France. Grâce à ce rachat, la firme courtraisienne entend encore plus être présente sur le marché français.

Trustteam a été fondée il y a dix-huit ans par son CEO, Stijn Vandeputte, et appartient depuis l'année dernière à raison de 65 pour cent au groupe d'investissement français Ardian. L'entreprise occupe 110 personnes, possède 1.800 clients et enregistre un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros. Suite au rachat de Dsoft, 35 des collaborateurs de cette dernière rejoindront Trustteam. L'entreprise courtraisienne met aussi la main sur un portefeuille supplémentaire de 1.500 clients et sur un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros en plus. Le montant du rachat n'a pas été communiqué.

Dsoft dispose de filiales à Colmar et Nancy. "Grâce à Dsoft, Trustteam sera encore plus présente sur le marché français, où sont établis déjà de nombreux clients", peut-on lire dans un communiqué de presse. L'expertise chez Dsoft est similaire à celle de Trustteam et couvre entre autres la connectivité, la Voix sur IP, les solutions dans le nuage et les logiciels. De plus, Dsoft développe aussi des sites web, ce qui deviendra une nouvelle unité d'activités au sein de Trustteam.