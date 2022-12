Un groupe hospitalier de Versailles, à proximité de Paris, a dû annuler des opérations et transférer des patients, après avoir été la cible d'une cyber-attaque le week-end dernier, selon le ministère français de la santé publique.

'Six patients - trois placés en soins intensifs et les trois autres dans la section néonatale - ont été transférés vers d'autres cliniques samedi soir', a indiqué le ministre de la santé publique, François Braun, durant sa visite du groupe dimanche soir. 'D'autres pourraient suivre', a-t-il ajouté.

Les hôpitaux Andre-Mignot, Richaud et la maison de repos Despagne ont fait l'objet d'une attaque de la part de pirates, selon la direction. A l'entendre, cette dernière met tout en oeuvre pour permettre le maintien des services et des consultations sans rendez-vous.

La cyber-attaque a provoqué une 'réorganisation hospitalière complète', selon le ministre. Même si des appareils fonctionnaient encore aux soins intensifs, il a fallu faire appel à du personnel supplémentaire pour visionner les écrans du fait que ces derniers ne fonctionnaient plus comme des éléments d'un même réseau.

Le parquet de Paris a ouvert une pré-enquête pour tentative d'extorsion. Depuis quelques mois, les hôpitaux et établissements de soins en France sont la cible de ce genre de cyber-attaques. Selon le ministre de la santé publique Braun, le système sanitaire français est 'quotidiennement attaqué', même si 'la grande majorité de ces tentatives est vouée à l'échec'.

