Broadcom, un important producteur de composants pour smartphones, s'attend à ce qu'Apple postpose l'introduction de certains modèles de l'iPhone 2020. Les nouveaux iPhone sortent en général au début de l'automne, mais en raison de la crise du corona, Broadcom doute qu'Apple puisse respecter cette date-butoir.

Le fournisseur spécialisé dans les composants wifi a évoqué ce retard lors d'une présentation de ses chiffres trimestriels. Son directeur, Hock Tan, n'a pas nommément mentionné Apple, selon l'agence de presse Bloomberg, mais a parlé d'un 'retard d'un produit important' d'un 'fabricant de téléphones nord-américain en vue'. Dans le passé, le CEO a assez souvent déjà fait de même lorsqu'il était question d'Apple.

Hausse du chiffre d'affaires retardée

L'iPhone a été abordé, parce que la hausse de chiffre d'affaires prévue chez Broadcom en 2020 interviendra un trimestre plus tard qu'attendu. Hock Tan: 'Cette année, nous estimons que la hausse de notre chiffre d'affaires ne sera pas enregistrée avant notre quatrième trimestre fiscal. Le chiffre d'affaires réalisé au troisième trimestre sera par conséquent annoncée ultérieurement'.

Les initiés s'attendent à ce qu'Apple dévoile ses iPhone 12 et 12 Pro plus tard cette année. Reste donc à savoir si cela se fera de nouveau au début de l'automne. En 2018, les iPhone XS et XS Max avaient vu le jour en septembre, et l'iPhone XR un peu moins d'un mois après. En 2019, les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max étaient tous sortis en septembre.

