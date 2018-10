Un fondateur de Pixar tire sa révérence

Catmull (73 ans), informaticien de formation, avait fondé Pixar en 1986, conjointement avec Steve Jobs et le cinéaste John Lasseter, dans le but de combiner technologie et créativité. Le studio se fit ensuite connaître par son premier long métrage basé sur une animation IT: Toy Story sorti en 1995.

Le géant des studios cinématographiques Walt Disney, qui distribuait depuis assez longtemps déjà les films de Pixar, racheta le studio en 2006. Outre Pixar, Catmull prit aussi la direction du studio d'animations de Disney. Robert Iger, le directeur de Walt Disney, n'a pas manqué de louer les qualités du président en partance pour ''son immense impact sur l'industrie des films d'animation''.