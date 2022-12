Le fabricant belge de lampes "intelligentes" Nobi va localiser en Belgique sa production qu'il avait envisagé initialement d'établir en Chine, a-t-il annoncé, soulignant qu'il était bien meilleur marché de produire dans le royaume qu'en Chine.

Nobi fabrique des lampes qui détectent les chutes de personnes âgées. Le recours à l'intelligence artificielle permet de détecter une chute, de contacter la famille ou les services de secours et d'ouvrir la porte pour leur permettre d'accéder à la personne âgée qui vient de tomber. La start-up a levé 13 millions d'euros en janvier 2022.

L'entreprise annonce qu'elle produira dès 2023 ses lampes à Aartselaar, en région anversoise, et non en Chine comme elle l'avait dans un premier temps prévu. Selon Nobi, produire en Flandre lui coûte en effet 18% de moins qu'en Chine.

Cela s'explique notamment par des droits à l'importation élevés, par les coûts de transport et par le fait qu'acheter des composants à des fournisseurs revient plus cher que de les produire soi-même, calcule l'entreprise belge. Quant aux coûts du travail, ils ne représentent que 10% du coût total de la production de Nobi et ne pèsent dès lors pas énormément.

En outre, produire en Belgique permet d'éviter tout risque que les lampes ne puissent être vendues aux Etats-Unis, où l'on est de plus en plus prudent par rapport aux technologies potentiellement sensibles pour la vie privée venant de Chine, explique-t-on encore.

