Jos Donvil devient le nouveau CEO du club de football d'Anderlecht. Donvil a dirigé Base pendant des années, puis il a fait de même chez Voo.

Depuis septembre déjà, Donvil était COO du club. Le 1er avril, il succèdera à l'actuel CEO, Karel Van Eetvelt, qui assuma la direction du club l'année dernière.

Le nouveau directeur n'est pas un inconnu dans le secteur télécom. Donvil fut neuf années durant actif chez Base, où il occupa entre autres les fonctions de CCO et de COO. De 2012 à 2016, il dirigea l'opérateur mobile. Durant cette période - en avril 2015 -, l'entreprise fut rachetée par Telenet.

Après ses années passées chez Base, Donvil assuma la direction du câbleur wallon Voo et ce, pendant quatre ans. En août, il céda la place à Christopher Traggio. A propos de Donvil, on avait appris en son temps qu'il avait été directeur financier au sein du management ad intérim de la holding-mère Nethys. Ce passage fut cependant très bref, puisque même pas un mois plus tard, il était annoncé à Anderlecht comme directeur d'exploitation, une fonction qu'il échange à présent contre celle de dirigeant à part entière du club.

