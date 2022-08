Au Maroc, Sébastien Raoult (21 ans) a été appréhendé à la demande du FBI. Le jeune homme est accusé d'avoir piraté différentes entreprises américaines et d'y avoir dérobé des données.

L'arrestation de Raoult date du 1er juin déjà, mais n'a été annoncée que récemment par des médias français et marocains. Raoult a été appréhendé à l'aéroport de Rabat, alors qu'il voulait s'envoler vers Bruxelles.

Selon le FBI, il ferait partie du groupe de hackers ShinyHunters. Il aurait depuis 2020 piraté plusieurs entreprises américaines et revendu des données volées. Il a été signalé par Interpol et a été ainsi arrêté.

Reste à savoir maintenant si Raoult sera livré aux Etats-Unis, où il risquerait une peine de prison pouvant atteindre 116 ans, mais son avocat s'y oppose. Ce dernier brandit l'argument, selon lequel les faits auraient été commis au départ de la France par un Français, ce qui fait qu'il devrait être jugé dans ce pays.

