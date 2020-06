Alexis Ohanian, cofondateur de la plateforme de discussion Reddit et mari de Serena Williams, a démissionné du conseil d'administration vendredi et demandé à l'entreprise d'embaucher un candidat noir pour le remplacer.

"Il était temps de faire ce qui est juste", a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur Twitter, alors que les Etats-Unis connaissent une vague de mobilisation contre le racisme après la mort de George Floyd, asphyxié par un policier blanc.

L'entrepreneur a ajouté que ses futurs dividendes sur les actions Reddit seraient mis au service de la communauté noire, notamment pour "lutter contre la haine raciale". Il explique avoir pris cette décision en tant que "père", pour pouvoir un jour répondre à la question de sa fille (métisse), quand elle lui demandera: "Et toi, qu'as-tu fait? ". Le réseau social Reddit a été fondé il y a 15 ans, comme un grand forum, sur le principe de la liberté d'expression débridée, sans garde-fous.

A mesure que les plateformes dominantes comme Facebook ou Twitter ont durci leurs règles sur les contenus haineux, une partie de l'extrême droite américaine s'est retrouvée sur les plateformes Reddit ou 4chan. Mais depuis environ deux ans, Reddit a entrepris un grand ménage pour se débarrasser des groupes et utilisateurs dits "toxiques".

Selon le média spécialisé The Verge, la décision d'Alexis Ohanian intervient alors que des modérateurs de certaines grandes communautés de la plateforme ont interpelé Steve Huffman, le PDG et cofondateur de Reddit, l'accusant de ne pas avoir agi contre le racisme et certaines communautés virulentes, comme celle des partisans de Donald Trump. Steve Huffman a fait savoir dans un communiqué que le groupe honorerait la requête d'Alexis Ohanian de le remplacer par une personne noire et que ses équipes travaillaient à "changer le règlement sur les contenus qui expriment de la haine explicite".

