Google a révélé des données chiffrées à propos de l'utilisation de Google Assistant, son assistant vocal intelligent. Selon l'entreprise, le logiciel est utilisé chaque mois par cinq cents millions de personnes dans le monde.

C'est la première fois que Google cite des chiffres relatifs à l'utilisation de son assistant. Google Assistant intègre aujourd'hui non seulement des smartphones (il se trouve par défaut dans les versions les plus récentes d'Android), mais aussi sur toutes sortes de haut-parleurs connectés et d'autres appareils encore. Le logiciel est disponible en nonante langues dans trente pays. C'est l'année dernière qu'il fut déployé aussi en Belgique.

Avec ses 500 millions d'utilisateurs mensuels, l'assistant rattrape à présent d'autres produits de Google, tels Maps et Chrome.

